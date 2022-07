Utenti in fila alla Posta sotto il sole, la protesta della Cgil: "Due ore per pagare una bolletta"

"Da tempo, da troppo tempo, negli uffici postali della nostra provincia è visibile un fenomeno: code infinite di cittadini, tra cui molti pensionati, in attesa davanti l’ingresso, spesso sotto il sole estivo cocente, mentre i pochi lavoratori impiegati devono fare sforzi enormi, viste le inevitabili tensioni che si creano, per cercare di svolgere decentemente il servizio".

A denunciare lo stato di crisi delle poste in provincia sono i dirigenti sindacali della Cgil agrigentina Alfonso Buscemi e Franco Gangemi.

"Si hanno notizie - aggiungono - che a Canicattì per pagare una bolletta bisogna aspettare anche due ore. C’è evidentemente un problema che riguarda l’amministrazione delle poste. Una situazione che è diventata ormai insostenibile".

I rappresentanti sindacali annunciano di avere hanno chiesto un incontro con la direzione provinciale di Poste Italiane al fine di affrontare il problema "e capire come intende intervenire per porre rimedio a questa situazione non degna di un paese civile".