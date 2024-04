“Letteratura di Sicilia, terra dove inizia e finisce l’Europa”: Matteo Collura la racconterà a Tunisi

Non solo Italia, ma anche Sicilia e Agrigento ospiti alla fiera internazionale del libro di Tunisi. Conoscenza reciproca, esaltazione delle somiglianze, valorizzazione delle differenze: sono queste le coordinate della partecipazione alla 38esima edizione della rassegna culturale in programma da venerdì 19 a domenica 28 aprile al centro esposizioni del Kram. Alcuni dei protagonisti della scena culturale del Belpaese offriranno uno spaccato esemplare dell’attualità letteraria dell’Italia contemporanea in relazione con il contesto che la ospita. Non monologhi ma dialoghi in cui (ri)conoscere, ciascuno nell’altro, le caratteristiche espressive, l’anima della comune identità mediterranea.

Accanto al racconto delle opere, attraverso questo scambio di voci, sarà possibile spaziare dall’analisi delle modalità creative a quella delle eredità culturali, dalle passioni alle influenze letterarie continuando quel percorso di confronto e dialogo a cui l’Italia è particolarmente attenta e che vede nelle fiere del libro all’estero una delle principali occasioni in cui svilupparsi.

Tra gli autori presenti a Tunisi figura lo scrittore e giornalista agrigentino Matteo Collura. Saranno accolti nel “Padiglione Italia”, un’area di circa 220 metri quadrati. Il 27 aprile è prevista la visita del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Matteo Collura è atteso la mattina di lunedì 22 aprile. Esplorerà la letteratura della terra dove “inizia e finisce l’Europa”. Sarà introdotto da Antonella Ferrara e da Alfio Bonaccorso, rispettivamente presidente e direttore esecutivo del festival Taobuk di cui sarà presentato in anteprima il programma della 14esima edizione (Taormina, 20-24 giugno).