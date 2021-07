Giugiù Gramaglia nel nuovo film di Ficarra e Picone su Netflix

Dopo l’esperienza de ‘’L'ora legale", film di qualche anno fa con il duo siciliano, nelle scorse settimane l’attore empedoclino Giugiù Gramaglia ha partecipato alle riprese di ‘’Incastrati’’, il nuovo progetto televisivo di Ficarra e Picone.

Si tratta di una serie comedy in 6 episodi diretta e interpretata dal duo siciliano, che andra? in onda il prossimo anno sulla piattaforma digitale Netflix.



Giugiù interpreta un personaggio molto particolare, di cui si prevede la partecipazione anche nella prossima serie.

Dal set, che è molto blindato, trapela veramente poco: si sa solo che è in stile "commedia degli equivoci" e che la vicenda criminosa ruota intorno ad un omicidio.

Il cast si avvale di attori come Tony Sperandeo e Sergio Friscia. C'è anche Domenico Centamore, insuperabile interprete insieme a Gramaglia, nella fiction "Makari" trasmessa di recente su Raiuno.

Con la ripartenza degli eventi teatrali, Giugiù Gramaglia, insieme all'"Asp Diapason"m portera? in scena "Cuntu & Cantu", spettacolo che ha riscosso in passato lusinghieri consensi dal pubblico e si spera possa essere un ritorno alla normalità in grande stile.