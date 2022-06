Fibromialgia e dolore cronico: una panchina viola per tenere alta l'attenzione

E’ stata inaugurata questa mattina a Montevago la panchina viola “Io esisto” per la sensibilizzazione e il riconoscimento della fibromialgia e del dolore cronico. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Algea Sicilia e il patrocinio dell’Associazione siciliana malati reumatici.

La panchina viola è stata installata in piazza della Repubblica, davanti al palazzo comunale. L’obiettivo è quello di contribuire a tenere alta l’attenzione sulla sindrome fibromialgica, malattia complessa e debilitante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e a una vasta gamma di disturbi funzionali (tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi).

L’installazione della panchina viola è un simbolo permanente per sensibilizzare l’opinione pubblica su una sindrome non ancora riconosciuta a livello nazionale e spesso trascurata, ma che colpisce circa due milioni di persone in tutta Italia.