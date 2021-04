FestiValle ospita l'International Jazz Day Unesco, Savatteri: "Occasione importante"

Agrigento è pronta ad accogliere un evento più che mai importante. Per la prima volta in città si terrà l'iniziativa promossa da I-Jazz e FestiValle, con il concerto di Matteo Mancuso Trio, dalle ore 18 in diretta streaming dal Giardino della Kolymbethra, Valle dei Templi - Agrigento.

Un appuntamento internazionale che mira alla promozione del jazz e che racconta 6 diversi luoghi - patrimonio Unesco - uniti nonostante le limitazioni, da nord a sud, per dare un forte segnale e celebrare una giornata davvero simbolica per tutto il mondo del jazz.

"Un'occasione - riferisce ad AgrigentoNotizie il direttore artistico, Fausto Savatteri - per promuovere e valorizzare a livello internazionale il territorio siciliano e la Valle dei Templi di Agrigento con uno dei luoghi a me più cari - il giardino della Kolymbethra, bene gestito dal Fai. Un'occasione inoltre per promuovere la creatività emergente con l'estro e la bravura del giovanissimo chitarrista siciliano Matteo Mancuso - da considerarsi già un patrimonio del jazz italiano - che ci delizierà con un inedito concerto live con il suo trio. Ringrazio I-Jazz per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa cui seguiranno altri eventi nell'ambito del progetto Unesco in musica, siamo orgogliosi che Agrigento, per la prima volta, ne faccia parte all'interno del ricco programma di FestiValle. L'appuntamento è intanto in diretta streaming per il 30 aprile dalle ore 18 sulle pagine di I-Jazz, FestiValle e dell'International Jazz Day. Ma concludo e ne approfitto per invitare anche in presenza il numeroso pubblico di FestiValle, anticipando che la V edizione avrà luogo a partire dal 5 agosto 2021. Presto annunceremo il programma e il calendario artistico auspicandoci che possa essere davvero una vera ripartenza".