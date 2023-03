Turismo, la festa di San Calogero inserita tra gli eventi di "grande richiamo" della Regione

C'è la festa di San Calogero ad Agrigento, tra le "Manifestazioni di grande richiamo turistico" adottate dalla Regione Siciliana con un decreto firmato oggi dall'assessore al Turismo Elvira Amata.

"Si tratta di uno strumento di strategica rilevanza previsto dalle normative vigenti – dichiara Amata – che costituisce il presupposto essenziale per la programmazione assessoriale e più in generale per la promozione turistica". Si tratta di un calendario che comunque "finalità esclusivamente promozionali" e che è stilato solo individuando le manifestazioni in base al richiamo che queste hanno nel settore del turismo.

"Continueremo a dotarci del Calendario per gli anni 2024 e 2025 - e qui sta l’importanza di una pianificazione almeno biennale - individuando le manifestazioni da inserire attraverso un apposito Avviso pubblico", conclude l’l'esponente del governo Schifani.