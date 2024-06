Festa di San Calogero ormai vicina: il programma definitivo e il ritorno della “Ntinna”

E’ ormai tempo di San Calogero e della sua festa che conduce gli agrigentini nel pieno dell’estate. Perché, tradizionalmente, la stagione più calda non inizia per davvero se prima non si rende omaggio al Santo Nero per due weekend consecutivi, la prima e la seconda domenica del mese. I vari momenti della festa sono tutti confermati e c’è anche una novità: il recupero della cosiddetta “Ntinna” ovvero la gara sull’albero della cuccagna che rievoca un gioco che appartiene ad un lontano passato, quello che le vecchie generazioni ricordano nostalgicamente. Si svolgerà mercoledì 10 luglio alle 20,30 a San Leone in piazzale Giglia. Si tratta di una competizione a squadre (composte da 6 o 7 persone) che dovranno arrampicarsi su un palo, reso particolarmente scivoloso, sulla sommità del quale vengono esposti alcuni premi che dovranno, appunto, essere conquistati raggiungendo la meta. La partecipazione alla gara, presentata da Domenico Vecchio, è gratuita ed è già possibile iscriversi chiamando il 328 0459932.

Confermato anche lo spettacolo “San Calogero abbraccia la Valle”, giunto all’ottava edizione e a cura dell’associazione “I tammura di Girgenti”, in programma martedì 9 luglio alle 20,30 al teatro della Panoramica dei templi. Sul palco il duo cabarettistico “Blue Sister”, il duo musicale composto da Federico Mungiovì ed Elisa Sciacca, i ballerini di “Academy centro danza”, l’orchestra siciliana “I fiori del mandorlo” e la band Brisca. Lo spettacolo sarà presentato da Davide Sardo. La direzione artistica è di Biagio Licata. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro. L’intero ricavato sarà utilizzato per emettere dei buoni spesa da devolvere alle famiglie indigenti della città.

Il programma

Venerdì 5 luglio

Alle 7,30 e alle 9 la Santa messa. Alle 19 la messa con i pellegrini della parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza e l’accensione dell’illuminazione straordinaria della città. Alle 20,30 l’inaugurazione della festa “U venniri a villa” in piazza Marconi a cura dell'associazione dei portatori di San Calogero.

Sabato 6 luglio

Alle 7,30 e alle 9 la Santa messa. Alle 17 l’ingresso del complesso Bandistico “Giuseppe Verdi" di San Biagio Platani che farà il giro delle vie della città. Alle 19 la messa in suffragio dei confrati e dei portatori defunti.

Domenica 7 luglio

Alle 5 l’apertura del santuario e alle 6 l’alborata con lo sparo di mortaretti e la Santa messa con i pellegrini dell'Unità pastorale di San Nicola, San Giovanni Bantista e della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa Alle 7,30 la messa e alle 8,30 l’ingresso del complesso Bandistico “Giuseppe Verdi" di San Biagio Platani che farà il giro delle vie della città accompagnato dalle "Motoapi parate”. Alle 9 la messa e alle 10,30 la funzione presieduta dal vescovo Alessandro Damiano con la partecipazione delle autorità civili e militari. Anima il coro "Magnificat"" di Agrigento. A mezzogiorno la processione diurna del simulacro del Santo portato a spalla dai devoti lungo il tradizionale percorso: via Roma, piazzale Aldo Moro, via Gieoni, via Atenea, via Porcello, salita Santo Spirito, via Santo Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo, piazza don Minzoni, salita Seminario, via Oblati. via Sferri, via Garibaldi e santuario dell’Addolorata. Alle 19 la messa sul sagrato del santuario dell’Addolorata e alle 21 la preparazione del fercolo del Santo per la processione serale. Alle 21,30 l’apertura della processione da parte delle “Motoapi parate”. Il corteo si muoverà dall’Addolorata fino al viale della Vittoria con la partecipazione delle autorità, delle confraternite e dei fedeli. Alle 23 i giochi pirotecnici e il rientro nel santuario in piazza San Calogero.

Lunedì 8 luglio

Alle 7,30 e alle 9 le messe. Alle 17 “San Calogero visita le case di riposo” a cura della Confraternita. Alle 19 la messa con i pellegrini della parrocchia di San Francesco di Paola e alle 20,30 l’inaugurazione della mostra fotografica sulla processione di San Calogero a cura della Confratenita.

Martedì 9 luglio

Alle 7,30 e alle 9 le messe. Alle 19 la messa con i pellegrini della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Michele - Badiola. Alle 20, nel santuario di San Calogero, la tavola rotonda su “Arte e fede: i luoghi di San Calogero”. Alle 20,30, al teatro della Panoramica dei templi, lo spettacolo “San Calogero abbraccia la Valle”.

Mercoledì 10 luglio

Alle 7,30 e alle 9 le messe. Alle 19 la messa con i pellegrini della parrocchia della Madonna di Fatima - Beata Maria Vergine del Carmelo con la cerimonia della benedizione dei bambini e delle mamme in attesa con la partecipazione del Centro aiuto alla vita di Agrigento. Alle 20 la liturgia penitenziale comunitaria. Alle 20,30, in piazzale Giglia a San Leone, il gioco della “Ntinna”.

Giovedì 11 luglio

Alle 7,30 e alle 9 le messe con adorazione eucaristica. A mezzogiorno l’Ora media. Alle 19 la messa con i pellegrini della parrocchie di San Giuseppe e San Giacomo. Alle 20,30 l’adorazione eucaristica “Roveto ardente” guidata e animata di gruppi di Rinnovamento nello Spirito di Agrigento.

Venerdì 12 luglio

Alle 7,30 e alle 9 le messe. Alle 18 la passeggiata dei bambini di San Calogeto da piazza Municipio al santuario. Alle 19 la messa con i pellegrini del santuario dell'Addolorata e la partecipazione dei devoti in condizione di disabilita a cura dell'associazione “Portatori di San Calogero”.

Sabato 13 luglio

Alle 7,30 la messa con i pellegrini della parrocchia di Santa Rosa da Viterbo e alle 9 la messa con i pellegrini della parrocchia di San Leone. Alle 17 l’ingresso del complesso bandistico “Giuseppe Verdi” di San Biagio Platani che farà il giro della città. Alle 18 la mostra d'arte ed estemporanea “San Caloriu di Girgenti: inchiostrazioni di devozione” a cura de Salvatore Alaimo “U Giurgintanu”. Alle 19 la santa messa e alle 20 l’esibizione del complesso bandistico nel sagrato del santuario di San Calogero.

Domenica 14 luglio

Alle 5 l’apertura del santuario e alle 6 l’alborata con lo sparo di mortaretti. Altre due messe alle 6 e alle 7,30 e poi, alle 8,30, l’ingresso del complesso bandistico. Alle 9 un’altra messa e alle 9,30 la 39esima edizione della Sagra del grano. Prevista la processione offertoriale con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e i lavori artigianali, seguiti dal corteo dei carretti siciliani delle “Motoapi” e dei muli parati, del complesso bandistico e dei tradizionali tamburi dal santuario dell’Addolorata fino al viale della Vittoria. Alle 10,30 la Santa messa e alle 11 l’arrivo della processione offertoriale in santuario, la benedizione del corteo e la consegna delle pergamene-ricordo da parte delle autorità locali. Alle 11,30 la Santa messa presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario Generale. Anima il coro “Totus tuus”. Alle 13 la processione diurna del simulacro di San Calogero attraverso via Atenea, piazza Pirandello, via Amendola e via Garibaldi fino al santuario dell’Addolorata. Alle 19 la messa sul sagrato del santuario dell’Addolorata. Alle 21 la preparazione del fercolo e alle 21,30 l’avvio della processione serale con apertura affidata alle “Motoapi parate”. Il simulacro, dal santuario dell’Addolorata, raggiungerà il viale della Vittoria e sarà accompagnato dalle autorità, dalle confraternite e dai fedeli. Alle 23,30 i giochi pirotecnici e il rientro del simulacro nel santuario in piazza San Calogero.

