Festa della musica con l'istituto Toscanini, presentato l'evento a Roma con il ministro Franceschini

La sede del MIBACT, Ministero dei Beni Culturali, ha ospitato la conferenza stampa per la presentazione della Festa della Musica Italia 2021 che vede partecipare quest'anno più di 580 città e oltre 10.000 artisti.

Alla presenza del Ministro Dario Franceschini e dei giornalisti delle principali testate nazionali è stato illustrato il palinsesto dei concerti ed in particolare i due eventi nazionali che si svolgeranno a Selinunte e a Milano li 20 e 21 Giugno. A Selinunte, grazie alla partecipazione del Conservatorio A. TOSCANINI già partner ufficiale di FdM, si darà avvio alla Festa della Musica Italiana al suono di un maxi Gong con la performance del docente percussionista Sergio Cali nell'ambito della manifestazione mondiale "This Moment in Time" che partirà da New York e proseguirà in altri 25 Paesi tra cui l'Australia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile, la Svizzera.

Sempre a Selinunte si svolgerà dal 18 al 20 Giugno il progetto laboratorio "20 storie in musica per non dimenticare" dedicate alle vittime del Covid che vedrà protagonisti 20 band provenienti da 20 regioni e i musicisti dell'Ensemble Jazz del Conservatorio Toscanini e della Fondazione The Brass Group di Palermo per una diretta streaming seguita anche da RAI Radio3.

La Festa della Musica si concluderà poi a Milano il 21 Giugno con il concerto del Testimonial Edoardo Bennato presente alla Conferenza Stampa durante la quale sono intervenuti il Ministro Dario Franceschini, il presidente di AIPFM Marco Staccioli, e diverse autorità in rappresentanza della Commissione Europea in Italia e delle istituzioni partner tra cui l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo del Corno, il Direttore di RAI Radio3 e la Direttrice dell' Istituto Toscanini Mariangela Longo.

In rappresentanza della Regione Sicilia presente l'Assessore al Turismo Manlio Messina che insieme all'Ass. ai Beni Culturali Alberto Samonà e al Direttore del Parco Archelogico Bernardo Agrò patrocinano l'importante evento che si svolgerà a Selinunte e si sono adoperati per la buona riuscita dello stesso.