Festa della musica, il "Toscanini" ancora una volta tra i protagonisti

E' stato presentato ufficialmente a Roma il programma della trentesima edizione italiana della "Festa della musica 2024" che vedrà ancora una volta tra i protagonisti il conservatorio "Arturo Toscanini".Si tratta di una data, quella del 21 giugno, che si celebra in Italia e in tutta Europa. In Italia saranno coinvolti 400 musicisti e tre location, due delle quali nell'Agrigentino.

Primo appuntamento il 19 giugno alle 21 in piazza Duomo a Ribera con "La prima orchestra siamo noi", che vedrà l'area trasformata in un palco a cielo aperto dove si svolgerà il concerto per solisti, coro, orchestra sinfonica del conservatorio "Arturo Toscanini" e 15 bande musicali organizzato dal conservatorio con il patrocinio del Comune di Ribera. Sono oltre 300 i musicisti che saranno coinvolti per un omaggio all’opera lirica italiana.

Il 21 giugno, alle 19, presso il teatro "L’Idea" di Sambuca di Sicilia si terrà invece la rassegna musicale "Maurizio Pollini": n evento dedicato alla letteratura pianistica e alla musica da camera con pianoforte. Il nuovo pianoforte messo a disposizione dal Conservatorio verrà messo a battesimo da alcuni dei giovani talenti delle scuole di pianoforte e delle scuole di musica da camera, con una dedica speciale al grande pianista italiano Maurizio Pollini recentemente

scomparso.

Alle 21, in piazza del Popolo a Pesaro, invece, si terrà "Mancini 100", altro evento organizzato in collaborazione con il "Toscanini" e sarà l’occasione del passaggio di testimone tra i conservatori delle Città capitali italiane della cultura Pesaro (lo è nel 2024) e Agrigento. Protagonisti saranno i musicisti dell’orchestra ritmico sinfonica del conservatorio "Rossini" di Pesaro e del dipartimento jazz del "Toscanini" di Ribera, con la partecipazione in qualità di solisti Ernesto

Marciante docente di canto jazz e gli studenti Alessandro Lo Chiano (tromba), Giovanni Sferrazza (saxofono) del dipartimento di nuovi linguaggi e tecnologie musicale del conservatorio.