Festa della donna: ecco tutti gli appuntamenti tra cene, musica ma anche riflessioni sull’emancipazione femminile

Sembrano lontani i tempi in cui le donne, per l’8 marzo, partecipavano a serate goliardiche con danze sfrenate ai piedi di un palco dove si esibivano uomini depilati e cosparsi d’olio che si denudavano mostrando i muscoli. Almeno non più in provincia di Agrigento dove le proposte per la festa dell’8 marzo sono decisamente più concrete e con appuntamenti “impegnati” per riflettere sul vero significato della ricorrenza. Cene, dj set, mostre a tema e anche uno spettacolo teatrale. Festa dell’8 marzo che si evolve nella sobrietà dunque: segno che la percezione comune, per fortuna, è che la donna vada celebrata e rispettata senza doversene ricordare solo in particolari ricorrenze.