Ferragosto, i cinque riti portafortuna

Tra pochi giorni si festeggerà il Ferragosto, la festa dell’estate per eccellenza. Un nome questo che deriva dalle feriae Augusti, il riposo di Augusto, una celebrazione nata nel 18 a.C. su iniziativa dell’imperatore romano Ottaviano Augusto. Anticamente, il primo agosto si festeggiava il riposo dopo la fine del raccolto. Successivamente fu la chiesa a spostare il Ferragosto al 15 agosto per commemorare l’Assunzione di Maria in Cielo. Ma al di là dell’origine in questo giorno particolare quali sono i riti scaramantici portafortuna? Vediamo insieme i più originali.

1. Accendere un fuoco. Simbolo di nuova vita, è di buon auspicio in qualsiasi rito di passaggio. Motivo per il quale nasce la consuetudine dei falò, in alternativa si usano le luminarie da sempre presenti in ogni festa religiosa.

2. Fare un tuffo in acqua. Da sempre atto purificatorio, non può esserci 15 agosto senza un bagno al mare, al lago e in qualsiasi altro luogo. Si racconta che grazie al bagno si chiedeva agli dei di portare la pioggia dopo la siccità estiva. Da qui nasce l’abitudine di fare il bagno di mezzanotte al mare nella notte a cavallo tra 14 e il 15 agosto.

3. Baciare un serpente. Usanza singolare nata nell’isola di Cefalonia dove a Ferragosto i serpenti escono dalle tane ed entrano nella chiesa della Madonna dei Serpenti,qui i pellegrini li accarezzano perché portatori di fortuna.

4. Un biglietto per trovare l’amore. Si dice che Ferragosto sia il giorno giusto per trovare l’anima gemella, in Cina si racconta che bisogna pregare le stelle Vega e Altari, che simboleggiano due amanti separati dalla via Lattea, basta scrivere in un biglietto il proprio desiderio d’amore rivolgersi a loro guardando il cielo e poi bruciarlo.

5. Dare una mancia i lavoratori. Già in epoca romana a Ferragosto i proprietari terrieri davano una mancia ai lavoratori in segno di buona fortuna.