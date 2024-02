Già operativo il "ponte" con l'Europa: 4 studenti francesi frequentano le lezioni al "Fermi" di Aragona

Pienamente operativo il "ponte" con l’Europa, progettato e realizzato dall’Iis Fermi di Aragona grazie al progetto Erasmus+. Per due settimane, 4 alunni – Lecuyer Stanislas, Marques Erwan, Clippe Lukas, Gregor Adiane – del liceo tecnologico e dei mestieri “Jean Dupuy” di Tarbes (Francia) frequenteranno le lezioni al "Fermi" di Aragona. Ad accompagnare gli studenti francesi ci sono Chaneau Pierre, insegnante di elettricità, e madame Vauriot, insegnante di matematica.

Un’esperienza che si pone in stretta continuità con l’accreditamento Erasmus+, ricevuto la scorsa settimana dall’istituto di via Miniera Taccia Caci Pirandello, in forza del quale ai gli alunni del "Fermi" di Aragona hanno la possibilità di maturare esperienze formative e lavorative in più Paesi membri dell’Ue: un ponte, formativo e lavorativo, internazionale che porterà gli alunni in tutta Europa, una straordinaria opportunità di crescita a tutto tondo per gli alunni che avranno, in questo modo, l’occasione di partecipare a stage professionalizzanti nelle nazioni di tutta Europa, accrescendo le proprie competenze tecno-professionali, la padronanza delle lingue straniere – dall’inglese al francese passando per lo spagnolo – rafforzando la dimensione internazionale della propria identità con l’obiettivo precipuo di costruire la figura del “cittadino europeo”. E' pienamente in moto la macchina operativa che porterà quattro alunni del "Fermi", nei prossimi mesi, in Francia a frequentare le lezioni del liceo tecnologico e dei mestieri “Jean Dupuy” di Tarbes per completare, rendendolo bidirezionale, lo scambio culturale.

“Siamo onorati di potere accogliere i quattro studenti francesi e i loro docenti accompagnatori nel nostro istituto – dichiara la dirigente scolastica Elisa Maria Enza Casalicchio – perché si tratta di un’esperienza che apre strade internazionali alla formazione dei nostri studenti. Pietra d’angolo del nostro Istituto è sempre stata quella di mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una maturazione umana globale ed internazionale" – ha concluso Casalicchio - .