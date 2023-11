"Il rispetto che ci spetta", a Favara il convegno contro la violenza sulle donne nel ricordo di Lorena Quaranta

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Agàpe in collaborazione con la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana

Educare i giovani al rispetto e prevenire ogni forma di violenza contro le donne, questi sono stati i temi affrontati nel corso dell'incontro “il rispetto che ci spetta” organizzato dall'associazione Agàpe in collaborazione con la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana e che si è svolto nella sala del Collare dello steri chiramontano di Favara. Il recente caso del brutale assassinio della studentessa Giulia Cecchettin, ricorda l'omicidio di Lorena Quaranta la studentessa in medicina uccisa dall'uomo che diceva di amarla ed è proprio in memoria di Lorena, gli organizzatori hanno voluto ricordare la dottoressa dedicandogli una targa che è stata consegnata al padre di Lorena. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo ha ricordato anche Gessica Lattuca, la giovane madre misteriosamente scomparsa dalla città dell'agnello pasquale nell'estate del 2018.

Significative sono state le testimonianze delle responsabili dei diversi centri che, quotidianamente si occupano di assistere le donne vittime di violenza, fra loro Liliana Militello del centro “Gloria”, e Antonella Gallo Carrabba, sociologa del centro “Telefono Aiuto”. Un contributo fondamentale alla causa del contrasto ad ogni forma di violenza di genere, arriva dal mondo della scuola dove i moneti educativi, trovano anche applicazione nelle relazioni fra gli stessi studenti. Per l'occasione, il dirigente scolastico, nonché responsabile regionale del dipartimento Pari Opportunità dello scudo crociato, Patrizia Pilato ha relazionato sul ruolo della scuola nel processo educativo al rispetto relazionale. Presenti alla manifestazione, tra gli altri, anche l'assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano e il deputato regionale, Carmelo Pace.