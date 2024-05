Fa tappa in provincia "Uno, nessuno, 100 giga": presenti stelle della musica, della cultura e dello sport

La lotta al bullismo e al cyberbullismo, fa tappa anche in provincia di Agrigento la rassegna "Uno, nessuno, 100 giga", la rassegna di eventi con la partecipazione di stelle di prima grandezza della musica, dello spettacolo e della cultura in veste di testimonial, fra teatri, piazze e luoghi simbolo delle città siciliane per contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

Una collaborazione tra Regione, per il tramite dell’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale che lo ha promosso con oltre 2,3 milioni di euro, l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Telefono azzurro e oltre 800 istituti scolastici dell’isola, con l’attività sul campo di Fondazione Carolina e Mabasta.

Sabato 18 maggio, a Favara, nell’Agrigentino, l’istituto comprensivo Gaetano Guarino ospiterà un campus dalle 8.30 alle 16.30, con la partecipazione di 250 destinatari dell’azione progettuale impegnati in laboratori creativi integrati e intergenerazionali condotti da esperti, partner del progetto, testimonial del mondo della cultura, della musica e dello sport. È prevista la presenza, tra gli altri, della scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Ancora, la campionessa di lancio del giavellotto Giusi Parolino, il giornalista Francesco Pira, compositore e regista teatrale Marco Savatteri, l’influencer Nadia Lauricella, la pittrice Amelia Russello, l’ex calciatore del Palermo e di diverse squadre di serie A Salvatore Vullo, i Tinturia.

L’evento finale si svolgerà in piazza Cavour, dalle 20 alle 23.30, con la partecipazione di artisti di prestigio quali il cantautore e attore Leo Gassmann e il rapper Shade.

L’evento prevede la presenza di tutte le scuole che hanno aderito al progetto in tutte le componenti: docenti, alunni e genitori, nonché dei partner progettuali fondazione Carolina e Telefono Azzurro.