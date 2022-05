La Scala dei turchi protagonista a Eurovision, contest con i paesaggi italiani più belli

Grazie alla campagna promozionale andata in onda durante l'Eurovision Song Contest 2022, che ha promosso in mondovisione i paesaggi noti e meno noti della penisola, l'Italia è stata vista, raccontata e apprezzata 200 milioni di volte e oltre 6 milioni in un solo giorno.

In particolare la Sicilia con la Scala dei Turchi e Selinunte è stata vista più di 900.000 volte durante l'Eurovision.

L'Italia fa innamorare il mondo: le cartoline riprese dal drone Leo durante Eurovision 2022 dal 10 al 14 maggio hanno conquistato i viaggiatori di ogni continente.

Il racconto si è incentrato sulla promozione delle località note e meno note della penisola con la città ospitante di Torino in testa sul sito istituzionale gestito da Enit, Italia.it.

"Risultati che ci rendono entusiasti e che restituiscono feedback immediati delle enormi potenzialità di promozione del nostro Paese e del fermento con cui Enit porta avanti la propria mission" dichiara l'Ad Enit Roberta Garibaldi.