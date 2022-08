L’iniziativa

La “Gola del lupo” conquista gli escursionisti: in 50 si sono dati appuntamento sul fiume Verdura grazie al Wwf

Un percorso che è stato anche un’occasione per raccontare storia, aneddoti, segreti e leggende di questo luogo tra Caltabellotta e Ribera. Ma anche per raccogliere rifiuti in forma volontaria