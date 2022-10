Il tempo scorre nell'Escape Room, dove vivere un'esperienza da brivido per Halloween

Avete mai sentito parlare di Escape Room? Si tratta di un gioco di ruolo in cui una squadra deve affrontare delle missioni e risolvere degli enigmi per scappare entro un determinato periodo di tempo. E’ come se i protagonisti fossero immersi all’interno di una pellicola cinematografica, che per molti versi somiglia al celebre film Saw l’Enigmista. Ma sapete che anche ad Agrigento ha preso piede questa forma di intrattenimento molto diffusa nel resto di Italia e all'estero? Per affrontare questa esperienza, unica nel suo genere, in città bisognerà andare in Via San Leonardo. Qui per un’ora sembrerà “di essere finiti in un film e in ogni stanza ci saranno storie, enigmi e nascondigli diversi con i quali i giocatori si dovranno interfacciare”, si legge nella pagina ufficiale Facebook.

Due le stanze a disposizione: Pirate Escape e Anonymous. In ogni stanza il gruppo avrà a disposizione dai 30 ai 60 minuti per fuggire, perchè il tempo scorre. Il costo per partecipare varia a seconda del numero partecipanti e dall'esperienza scelta. Il numero massimo dei giocatori è di 6-8 persone per stanza.

Un gioco fatto per chi ama l'avventura e per Halloween non mancheranno le novità da brivido. Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre i percorsi prenderanno vita con i più terrificanti personaggi dei film horror tra cui Jigsaw, It, Annabelle, Samara, Michael Myers, The Nun, Freddy Krueger, Chucky, Dracula, Hannibal e non solo. Queste ed altre creature da incubo renderanno il vostro percorso indimenticabile, provare per credere. Per conoscere da vicino il mondo delle Escare Room ad Agrigento basterà consultare il sito ufficiale e preparasi a scappare.