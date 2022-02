Manutenzione all'acquedotto Tre Sorgenti, stop all'erogazione in sei Comuni

L'acquedotto Tre Sorgenti, all'altezza di contrada Salto d'Angiò, sarà temporaneamente interrotto per consentire degli interventi di manutenzione. Lo comunica l'Aica precisando che sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo, Ravanusa, Palma di Montechiaro e nelle utenze Voltano.

"Si assicura che, ultimato l'intervento di manutenzione - fa sapere ancora l'Aica -, la distribuzione sarà ripristinata e tornerà a normalizzarsi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

Nel capoluogo, intanto, il sindaco Franco Miccichè ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica nei punti rete di via degli Aragonesi e in via Cannatello 34 per la presenza di batteri coliformi nell'acqua.