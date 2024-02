Aica partecipa a Erasmus Plus: in città un gruppo di studenti francesi per imparare il funzionamento dell’acquedotto

Saranno 6 gli studenti francesi del liceo scientifico Martin Naduad che svolgeranno il tirocinio con Aica, l’azienda idrica comuni agrigentini, dal 25 marzo al 12 aprile prossimi per il progetto Erasmus Plus. Durante questo periodo Aica offrirà ai ragazzi l’opportunità di fare esperienza in diversi settori: sicurezza sul posto di lavoro, organizzazione di cantieri, tracciamento dei sentieri stradali, creazione e rifacimento delle reti idriche, realizzazione e rifacimento del manto stradale. Gli studenti, accompagnati da un professore, potranno assistere o partecipare alle attività condotte da Aica per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.

“Con grande piacere abbiamo accolto l’invito di un liceo scientifico francese che ci ha scelto come azienda ospitante per conoscere il sistema acquedottistico di Agrigento – afferma Settimio Cantone, presidente del Consiglio di amministrazione di Aica – ed il prossimo mese di marzo, dunque, avvieremo sul portale di Erasmus Plus un tirocinio per sei ragazzi francesi che verranno per imparare come funziona la nostra Azienda. Per noi, questo, significa andare all’estero e far conoscere, tra tante difficoltà, il modo di operare di Aica”.