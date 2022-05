Enrico Lo Verso e il suo omaggio a Sciascia e a Racalmuto: “Emozionato da un affetto così grande”

”Mi sono emozionato nel trovare un rispetto e un amore così grande per uno scrittore che ha dato tanto a tutti noi: non è affatto scontato che ciò avvenga proprio nella terra in cui è cresciuto”. Con queste parole Enrico Lo Verso, protagonista di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello al teatro Regina Margherita di Racalmuto, andato in scena nella serata di sabato 21 maggio, ha reso omaggio a Leonardo Sciascia visitando la Fondazione a lui intitolata. Ha ringraziato i racalmutesi per l’accoglienza: “Per me - ha concluso - è stato un momento di ulteriore crescita”.