La sfortunata edizione dello scorso anno è solo un ricordo: “Ellenic music festival” pronto a tornare con i Planet Funk

Ad agosto, il 7 e l’8, tornerà l’Ellenic Music Festival nel Parco archeologico della Valle dei templi: un appuntamento con la musica di qualità, non necessariamente commerciale, che si ripresenta più forte di prima e con il rinnovato entusiasmo degli organizzatori che hanno già cancellato il brutto ricordo dello scorso anno quando, a causa di un imprevisto guasto tecnico, impedì l’esibizione del gruppo di punta della kermesse, i Subsonica.

La formazione musicale scelta per rappresentare l’edizione 2023 è quella dei Planet Funk, un progetto che vanta ormai oltre 20 anni di presenza nella scena musicale internazionale, che ha dato un notevolissimo contributo al genere elettro-pop italiano con pezzi ormai iconici come "Chase the Sun" e "Who Said".

Il collettivo, nato nel '99 dalla fusione fra la formazione dei ”Souled Out” (Domenico "GG" Canu e Sergio Della Monica) e i “Kamasutra” (Marco Baroni e Alex Neri), è pronto a lanciare un nuovo album di inediti proprio in questo periodo.

E l’appuntamento con il loro concerto di agosto nella Valle dei templi è l’unica tappa siciliana del tour: evento di punta di “Ellenic” che presto svelerà il resto del cartellone che animerà la “due giorni” di musica alternativa.