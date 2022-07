Elettra Ministeri, una ravanusana espone al prestigioso “Expo art” di Zurigo

C’è anche l’artista di Ravanusa Elettra Ministeri al prestigioso “Expo art” di Zurigo. Classe 1987, è nata e cresciuta in Sicilia ed è stata sempre impegnata in un laboratorio d’arte sperimentale ad Agrigento. Laureata a Firenze in "Fashion trend setter", Elettra è divenuta poi artista autodidatta.

“L’arte è un viaggio senza fine - racconta - verso luoghi liberati dall’artista che li ha generati. Il risultato dei miei dipinti non è fedele alla realtà terrena ma è molto vicino alla mia realtà interiore. I miei quadri sono aperti a più di un’interpretazione, il loro significato non è ovvio”. Nelle sue opere d’arte la molteplicità di colori trasmette gioia, vivacità, ma anche confusione ed irrequietezza. Solo chi avrà la pazienza di continuare ad osservare la scena, riuscirà ad andare oltre le prime impressioni e trovarvi significati. I colori che utilizza sono ben accostati e la sua pittura quasi rasserena per la semplicità forse apparente del messaggio che trasmette ma, come lei spiega, in realtà “il messaggio non è uno solo”.

Per lei l’”Expo Art” di Zurigo non è comunque un punto di arrivo ma quello di partenza per una definitiva consacrazione a livello internazionale.