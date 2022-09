Dalla Mostra del cinema di Venezia al teatro della Valle: Drusilla attraversa l’Italia per abbracciare il pubblico dei templi

A Venezia, con un abito firmato Valentino, è stata accolta come una diva. Nella Valle dei Templi, dopo avere attraversato lo stivale, abbraccerà il pubblico agrigentino per proporre uno spettacolo ormai consolidato ed apprezzato da tutti: “Eleganzissima” andrà in scena di sabato sera, il 10 settembre, il giorno dopo Coez, una settimana prima di Eros Ramazzotti. Tutto quanto davanti ad una platea da gran serata di gala.

E’ il penultimo atto del gran finale di una stagione entusiasmante al teatro Valle dei Templi, con un cartellone eterogeneo che ha cominciato a proporre eventi da “Il Volo” fino a Irama passando per Elisa, Tommaso Paradiso, Capo Plaza, l’Aida e il tributo ai Pink Floyd.

Drusilla Foer, prima di ‘concedersi’ al pubblico della Valle dei Templi, è apparsa sul red carpet di Venezia per la Mostra del cinema attualmente in corso. Ha lasciato il segno con il suo stile inconfondibile ed è ormai un personaggio riconoscibile non solo per la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus ma anche perché a seguirla c’è ormai un esercito di follower su Instagram con il personaggio della signora svampita durante il lockdown.

Drusilla è la creazione dell’attore e regista teatrale Gianluca Gori. Un alter ego che oggi ha un valore inestimabile, un personaggio capace di mostrarsi elegante e sofisticato, una ‘lei immaginaria’ che ormai è diventata star. Diversamente non sarebbe stata invitata a Venezia.

A Sanremo, tra le varie conduttrici che hanno affiancato Amadeus, ha sorpreso tutti e ha superato le sue colleghe che l’hanno preceduta e seguita durante le 5 serate. I suoi monologhi che hanno dato una lezione di stile e di ‘saper vivere’ ad un pubblico piacevolmente sorpreso.

“Eleganzissima” è uno spettacolo tra musica e aneddoti, scritto da Drusilla stessa con la direzione artistica di Franco Godi, compositore di musiche per la pubblicità, per la televisione e il cinema, qui in veste anche di produttore con la sua “Best Sound”. Accompagnata al pianoforte da Loris di Leo e da Nico Gori al sax e clarinetto, Drusilla Foer interpreterà dal vivo canzoni attinte da un repertorio di autori estremamente vario che va da Brel/Battiato, Chaplin ed Amy Winehouse a Gaber, Jannacci e tanti altri per svelare al pubblico un pò di sé, per raccontare i ricordi più confidenziali della sua vita costellata d’incontri con persone fuori dal comune e personaggi famosi. Alternando momenti di sagace ironia ad altri più malinconici, gli spettatori ripercorreranno insieme a lei alcuni degli episodi più avventurosi di una vita reale ma per nulla ordinaria.

Biglietti disponibili nei punti di via Platone ad Agrigento e allo Sport Village. Per informazioni basta chiamare lo 0922 25019.