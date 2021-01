Il Rotary club al fianco del "Toscanini", donato un dispositivo di sanificazione

Donazione da parte del Rotary club all'istituto Toscanini. Il direttivo ha donato all'Istituto riberese un dispositivo di nuova generazione in grado di sanificare gli ambienti in tempi molto rapidi e pertanto utile per mantenere in sicurezza le attività didattiche dell'Istituto.

"Gli organi di governo, a nome di tutta la comunità accademica, hanno ringraziato e molto apprezzato tale iniziativa con cui si suggella una collaborazione da sempre esistita tra il Toscanini e il Rotary Club all'insegna dell'impegno, della solidarietà e a sostegno dell' alta Formazione artistica dei giovani, nonché a tutela della loro salute e di quella di tutto il personale del conservatorio.".