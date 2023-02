Sisma Turchia-Siria: la Caritas avvia una raccolta fondi per aiutare le popolazioni

La Caritas diocesana Agrigento, tramite la Fondazione Mondoaltro, suo braccio operativo, promuove e partecipa alla raccolta fondi indetta da Caritas Italiana a favore delle popolazioni turche e siriane per i gravissimi fatti che le hanno colpite. Per aderire è possibile fare un bonifico, con causale 'Terremoto Turchia-Siria 2023', intestato al conto corrente bancario di banca Intesa Sanpaolo intestato all' Arcidiocesi di Agrigento con Iban: IT69Y0306909606100000006841; o sul conto corrente del Banco di credito cooperativo Agrigentino intestato a Fondazione Mondoaltro onlus con Iban: IT30C0710816600000000001459.

Le somme raccolte verranno inviate alla Caritas Italiana che provvederà a intercettare forme d'intervento concrete e sicure per offrire sostegno.