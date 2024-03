Giornata nazionale dei disturbi alimentari, il tempio di Ercole si tinge di lilla

Anche quest’anno, in occasione della giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, il tempio di Ercole si illuminerà di lilla all’imbrunire di venerdì prossimo, 15 marzo. Questo come gesto simbolico per riportare all'attenzione di tutti le problematiche connesse all’alimentazione.

Ma non solo: il dipartimento di Salute mentale Asp, diretto da Leonardo Giordano, per il tramite del centro "Metabolé", il servizio aziendale per il trattamento dei disturbi alimentari coordinato dalla direttrice del servizio di psicologia, Angela Bruno, ha infatti programmato per il prossimo 19 marzo, in sinergia con alcune associazioni presenti sul territorio, un seminario che interesserà le scuole agrigentine e che si svolgerà presso l’auditorium dell'istituto "Nicolò Gallo".

In quell’occasione verrà proiettato un film sul tema che sarà proposto agli studenti e a seguire si svolgerà un confronto con i docenti, i dirigenti scolastici e i docenti utile a sollecitare il mondo della scuola a porre attenzione sempre maggiore su una problematica che assume le connotazioni di una vera e propria epidemia sociale.