Bonus caregiver: arrivano i fondi dalla Regione, via libera agli albi

Fondi in arrivo per i caregiver ovvero gli assistenti dei disabili gravi e gravissimi. Ad annunciarlo è l'assessore comunale ai Servizi sociali Marco Vullo.

"Interesserà una platea ampia di persone - dice - che si dedicano quotidianamente alla cura dei familiari disabili, agli aventi diritto darà certamente un ristoro. Attraverso il fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare è stata trasferita al Distretto socio-sanitario una somma pari a circa 162 mila euro come trasferimento monetario o bonus per il caregiver, a titolo di riconoscimento alla persona che assiste e si prende cura dei disabili. Il fondo è destinato per il 65% ai disabili gravi e per il 35% ai gravissimi".

Gli uffici di Palazzo dei Giganti predisporranno, quindi, gli atti per la formazione di un apposito albo/elenco dei caregiver.