Il Comune di Naro diventa pienamente fruibile: sarà installato un ascensore

Il Comune di Naro diventa pienamente accessibile anche a coloro che hanno problemi di mobilità. Sarà infatti collocato un ascensore, che sarà finanziato con risorse del Governo nazionale: 300 milioni di euro del Fondo Infrastrutture, da assegnare in quattro annualità ai Comuni del Sud.



"Grazie a queste somme, poco più di 40mila per l’anno 2020 - dice il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara - oggi abbiamo approvato in Giunta un atto di indirizzo all' Ufficio Tecnico per la realizzazione di un ascensore panoramico finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tramite tale intervento la casa dei Naresi sarà finalmente accessibile a tutti - continua - . Se ne parlava da anni e presto potrà diventere realtà. La cifra di una buona amministrazione è data anche dall'attenzione che riserva alle persone con disabilità".

