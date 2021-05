Cestini a San Leone, Di Rosa: "Idea ok, ma occorre installarli nelle dimensioni giuste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domenica scorsa la stampa aveva tratto spunto da un nostro post che riprendeva i cestini della Piazza Giglia stracolmi già nelle prime ore del pomeriggio, questa domenica, apprendiamo da una nota stampa del Sindaco, che si sta in via sperimentale provando a fare qualcosa, OTTIMO, finalmente si ascolta la gente e si agisce anziché dire che non ci sono soldi, plaudiamo all’idea, meno onestamente dal punto di vista dell’arredo urbano, ma speriamo che se dovesse andare bene si provvederà ad installare dei veri cestini di dimensioni adatte. La mano ora passa ai fruitori di San leone che vorremmo ricordare non sono solo Agrigentini.