"Tagga e vinci", via a contest fotografico: in palio un pass esclusivo per Achille Lauro

"Tagga e vinci": via a contest fotografico voluto da "Destinazione Agrigento – Natale 2022" per tutti i fan di Achille Lauro.

Il concorso inizierà oggi e terminerà mercoledì 28 dicembre alle 23:59: il pubblico, dopo aver seguito le pagine social Destinazione Agrigento Official di Facebook e Instagram, è invitato a scattare una foto a tema del Natale ad Agrigento, usando gli hashtag #destinazioneagrigento #costadelmito. La foto sorteggiata vincerà un pass per 2 persone per il backstage della notte di Capodanno e una foto con Achille Lauro.

Intanto continuano le iniziative dedicate ai bambini in via Atenea - come il “Poetic Bubble Show” di Soemia e le esibizioni del trampoliere Giancarlo Lo Presti e di Valentina Signorelli - che anche oggi replicheranno i loro spettacoli dalle 17 alle 22. Poi il Villaggio di Natale, allestito nella Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria, visitabile fino all’8 gennaio, tra animazione, intrattenimento e degustazioni tipiche. E la Casa di Babbo Natale al Palacongressi del Villaggio Mosè. C'è anche il trenino di Babbo Natale, disponibile tutti i giorni dalle ore 16:30 alle 21 con partenza da porta di Ponte.

Sempre oggi, alle ore 18 al Teatro “Pirandello” di Agrigento, si terrà il “Concerto di Natale” a cura del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”. L’ingresso è gratuito.

Ed ancora, domani 23 dicembre,in via Atenea sarà presente dalle 17:30 la Carrozza di Babbo Natale, mentre alle 20:30 i Quartet Folk si esibiranno con “La Grande Novena di Natale” nella Chiesa di San Domenico.