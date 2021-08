“Dedalo sotto le stelle”: poesia e racconto in una magica serata a San Calogero

Un evento, promosso dal museo diffuso dei “5 Sensi”, che ha permesso di riscoprire la bellezza delle grotte vaporose: si potranno visitare per tutto il weekend di Ferragosto

E’ stata una serata di voci e suoni, di poesia e racconto, mito e realtà dedicata a Dedalo, ma soprattutto un’occasione per valorizzare la bellezza di San Calogero, luogo di pace per l'anima e il corpo.

Un evento promosso dal museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca che ha visto coinvolta l'intera comunità dell'Ecomuseo che si è prestata per letture, canti e anche logistica, con i contributi significativi di Angelo Pumilia ed Annalia Misuraca con un brano di Salvatore Monte e l'intervento, inatteso ed emozionante, di Alfonso Veneroso.

“L'entusiasmo e la generosità di chi si è prodigato per la riuscita della serata - hanno detto gli organizzatori - sono stati ripagati dalla partecipazione, numerosa e composta, di concittadini e visitatori incantati dalla magia del luogo e dalla potenza delle grotte vaporose, per l’occasione visitabili in notturna. A tutti coloro che hanno contribuito e partecipato va il profondo e commosso ringraziamento del Museo Diffuso. Un grazie speciale a Don Tutino che ci ha ospitati e che ogni giorno supporta i volontari che aprono le grotte alle visite”.

Da venerdì 13 a domenica 15 agosto le grotte vaporose saranno visitabili dalle 19 alle 21.