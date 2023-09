Decennale strage di Lampedusa, in arrivo parlamentari europei di S&D e Renew Europe

Una delegazione di parlamentari europei di S&D e Renew Europe guidata dall'europarlamentare Pd Pietro Bartolo sarà a Lampedusa a partire da domani e fino al primo ottobre, per prendere parte alle iniziative in programma per il decennale della strage di Lampedusa. Lo comunica la delegazione del Pd all'Eurocamera in una nota.

La delegazione sarà composta dai parlamentari di S&D, Brando Benifei e Pietro Bartolo assieme al socialista spagnolo Domenec Ruiz Devesa, al socialista olandese Thijs Reuten, la portoghese Isabel Santos e dalla liberale francese Fabienne Keller.