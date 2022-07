Percorsi sotterranei, la Valle dei templi così come non l’avete mai vista

Il Parco Valle dei Templi di Agrigento è uno spettacolo tutto da scoprire, un tuffo nell’antichità che continua ad attirare appassionati da ogni dove. Tante le esperienze da vivere in questo luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Nel sito della struttura numerose le proposte per i turisti ma anche per gli agrigentini che hanno voglia di prendere parte ad un cammino sensoriale unico.



A cominciare dai suggestivi percorsi sotterranei per conoscere da vicino tutte quelle strutture risalenti alle necropoli delle comunità di cristiani di Agrigento. Ma quali sono le caratteristiche di questi luoghi? Il tour parte dal Tempio della Concordia per attraversare quella conosciuta come via dei sepolcri attiva dal III d. C. e per arrivare alla necropoli sub-divo, la cui costruzione ha modificato l’assetto loriginario tra i templi di Ercole e di Concordia.

“L’itinerario – così com’è descritto nel sito ufficiale del Parco - prosegue attraversando il corridoio che taglia la necropoli paleocristiana e conduce all’accesso settentrionale della Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle dei Templi. Visitate in successione la rotunda X e la Grotta Fragapane si giunge all’uscita meridionale del contesto sepolcrale sotterraneo che conduce fuori dalle mura di fortificazione, alla base di quel settore del costone roccioso della Collina dei Templi. Giunti al bivio con la cosiddetta necropoli romana Giambertoni”. Si prosegue poi attraverso un sentiero che percorrendo le mura esterne di difesa riporta la tempio della Concordia. Un viaggio nell’antica città greca di Akràgas fino a giungere alle Catacombe Paleocristiane immergendosi in un affascinante mondo in cui storia e archeologia si incontrano. Inoltre tra le proposte più allettanti del sito archeologico c'è sicuramente l'apertura straordinaria della Villa Romana di Punta Grande, gioiello del panorama dei beni culturali siciliani.