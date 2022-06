Liberarsi dalle dipendenze patologiche adesso si può: nasce il nuovo centro di ascolto “Pozzo di Sicar”

A San Giovanni Gemini e Cammarata nasce il “Pozzo di Sicar”: il centro di ascolto per le dipendenze patologiche della Caritas Intercittadina. È stato inaugurato nel salone della chiesa Madre.

“Pozzo di Sicar” richiama il luogo in cui si svolge l’episodio evangelico di Gesù che incontra la Samaritana. Cinque persone, coordinate da Piera Reina, si sono formate con il supporto dei professionisti dell’Associazione ”Casa Famiglia Rosetta” di Caltanissetta per orientare e accompagnare al meglio le persone del territorio sangiovannese e cammaratese colpite da dipendenze patologiche di vario tipo: dalla droga all’alcool, dallo shopping compulsivo al gioco d’azzardo. Ci si potrà dunque rivolgere a professionisti ed intraprendere un percorso di liberazione da tutte queste “catene” che rendono queste persone schiave di qualcosa di negativamente condizionante.

Un servizio che affronta problematiche attuali che purtroppo si stanno estendendo a macchia d’olio e che nascono da un vuoto interiore di diverso genere, affettivo come quello di chi si sente trascurato, lavorativo, di valori o ancora causato da diatribe familiari, da ruoli impegnativi che non fanno respirare come quello di madri con figli piccoli: un vuoto che, in ogni caso, da soli non si riesce a colmare.

Fortemente voluto dagli arcipreti di entrambi i paesi, Don Luca Restivo di San Giovanni Gemini e Don Antonio Cipolla di Cammarata, il centro di ascolto per le dipendenze patologiche si trova in piazza Alcide De Gasperi (popolarmente conosciuta come Madonnina nera) a San Giovanni Gemini ed è operativo ogni martedì dalle 17 alle 18, ma si può telefonare per un primo approccio anche al 376 1393978 (sempre acceso tranne la notte).