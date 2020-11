Cresce la rete dei circoli Arci: nasce "Amici della musica di Casteltermini"

Cresce in provincia di Agrigento la rete dei circoli Arci. La presidente provinciale Angela Galvano, annuncia infatti la creazione di un nuovo circolo, il "Amici della musica di Casteltermini".

"Rappresenta un importante segnale di impegno sociale e culturale a voler essere presenti ed operativi nelle nostre comunità cittadine in un momento storico in cui le difficoltà del mondo dell’associazionismo, a causa dell’emergenza Covid-19, sono notevoli e fortemente limitative - spiega Galvano -. Auguriamo lavoro alla presidente del nuovo circolo, Sara Nobile e alla vicepresidente Daisy Chianetta , nonché agli altri componenti del loro Direttivo per questo nuovo cammino che le vedrà impegnate, in particolar modo, nella promozione, sviluppo, diffusione e valorizzazione della cultura musicale, letteraria ed artistica proponendosi come luogo di incontro ed aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente”.