Emergenza sanità, Panepinto: "Soluzioni arrivino dalla conferenza dei sindaci"

"Credo che la conferenza dei sindaci possa essere la sede istituzionale più adatta per fare il punto sulle tante criticità della sanità agrigentina e proporre soluzioni rapide ai massimi livelli. Occorre rivedere la rete ospedaliera e potenziare la sanità territoriale. Per questo ai sindaci che hanno partecipato al nostro convegno sul diritto alla salute e al sindaco di Agrigento lancio un appello affinché possa essere affrontata la questione nella conferenza dei sindaci".

Lo scrive in una nota il presidente dell’associazione Fianco a fianco, Giovanni Panepinto, ex sindaco di Bivona e deputato regionale, che nei giorni scorsi, a Siculiana, ha promosso il convegno del titolo "Le condizioni del sistema sanitario siciliano, oltre le apparenze. Abolire il numero chiuso per le facoltà mediche e paramediche" durante il quale sono intervenuti alcuni sindaci e deputati regionali.