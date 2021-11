Covid, l’Asp attiva i nuovi spazi per effettuare le vaccinazioni in gravidanza

Si chiama “spazio counselling” ed accoglie tutte le donne in gravidanza che intendono vaccinarsi. I consultori familiari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento attivano così, al loro interno, uno specifico servizio che rientra nell’ambito delle azioni previste dall’Organizzazione mondiale della Sanità in occasione della giornata mondiale della sicurezza del paziente.

Un progetto che, quest’anno, avrà come tema le “Cure materne e neonatali sicure”.

“Le equipe socio-sanitarie dei consultori - si legge in una nota dell’Asp - consolidando l’offerta di servizi rivolti alle donne gravide o che hanno in programma una gravidanza, offriranno informazioni, consulenze e consigli preziosi fugando ogni perplessità in merito alle vaccinazioni consigliate durante la gestazione (pertosse, influenza e Covid-19)”.

Lo slogan dell’iniziativa coniata dall’OMS è “agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso” e fa esplicito riferimento all’efficacia ed alla sicurezza della profilassi vaccinale nel prevenire le malattie gravi e le loro complicanze.