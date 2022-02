Applausi e tante risate al Pirandello per la commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa”

Buona la "prima" della commedia brillante “Se devi dire una bugia dilla grossa” al teatro Pirandello: un evergreen di Ray Coney sceneggiato in origine dalla premiata ditta Garinei e Giovannini che vede protagonisti sul palco Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti e Antonio Catania.

Una storia intrigante con coppie e potenziali tradimenti che si ritrovano in un lussuoso albergo. Una trama che fa degli equivoci e dei colpi di scena una vicenda divertente, che regala risate a scena aperta e che il pubblico del Pirandello ha particolarmenre gradito.

Nel cast anche Paola Barale e Nini Salerno. Dopo due anni di chiusura per Covid, il pubblico, che è linfa vitale per chi vive di teatro, torna nuomeroso in platea. Putroppo, come ribadito ai microfoni di AgrigentoNotizie dagli attori Quattrini e Salerno, resta il rammarico dell'assenza dei giovani che raramente si avvicinano al teatro. Ma gli attori si sono detti fiduciosi sul futuro coinvolgimento delle nuove generazioni nella nobile arte del teatro.

Oggi pomeriggio, giovedì 24 febbraio, il sipario del Pirandello si riaprirà alle 17 con la replica dello spettacolo.