Aumento dei contagi Covid, restano chiusi gli sportelli periferici AIica: ecco quali

"Causa il perdurare dell'attuale situazione epidemiologica sul territorio servito e, inoltre, a seguito dell’ordinanza del min istero della Salute che h a disposto il passaggio in zona arancione di Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia del 24 gennaio 2022 , siamo costretti a prorogare la chiusura temporanea degli sportelli periferici AIica adibiti a ricevimento dell’utenza, nei comuni di Grotte, Montevago, Naro, Raffadali, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia". Lo ha reso noto il direttore generale di Aica Fiorella Scalia.

"La proroga della sospensione dovrà intendersi fino a quando le condizioni ci consentiranno di effettuare diverse valutazioni - ha spiegato - . Considerando che il servizio di ricevimento dell’utenza debba essere comunque garantito, i cittadini potranno essere regolarmente serviti, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, negli sportelli della sede operativa di viale Mediterraneo in Aragona e in quelli periferici di Sciacca, Ribera e Licata che non subiranno, momentaneamente, alcuna variazione".