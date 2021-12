Incinta e con il Covid, Clizia Incorvaia in apprensione per la figlia e il bebè in arrivo

Anche Clizia Incorvaia, l’influencer agrigentina che ha partecipato al “Grande Fratello Vip” dove ha conosciuto l’attuale compagno Paolo Ciavarro, ha preso il Covid. Dopo aver comunicato ai suoi follower su Instagram la notizia del contagio, è stato un susseguirsi di messaggi di affetto e di augurio per una pronta guarigione.

Clizia Incorvaia avrebbe preso il Covid dalla primogenita Nina (nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina), la prima a contagiarsi in casa. La piccola di 6 anni - assicura l’influencer - per fortuna sta bene.

“Non ho la forza di parlare - ha scritto Clizia su Instagram - e sono molto stanca. Ho dolori ovunque. La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare pur avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici, tutto. Però mia figlia è in età scolastica. Sto passando ore di sconforto perché ho tre vite da proteggere: Nina, il bebè in arrivo e infine me”.

Clizia Incorvaia ha anche precisato di non aver fatto il vaccino prima perché era rimasta incinta a giugno: “Non sono mai stata contraria alla vaccinazione, anzi. Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate i tamponi molecolari e non quelli rapidi in presenza di casi Covid nelle classi dei vostri figli e al lavoro. Non siate superficiali e lasciate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo”.

Adesso Clizia, in isolamento a casa, attende di rifare il test sperando di risultare negativa: “Appena sarà possibile - ha detto - procederò con la seconda dose”.

Infine un pensiero per il compagno Paolo: “Sono fortunata perché ho accanto un uomo speciale, con due attributi così, che si sta occupando di noi”.