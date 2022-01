Clizia Incorvaia è guarita dal Covid: festa in casa con “torta a tema”

“Liberi di tornare a baciarci. Bebè, anche questa prova è superata”: Clizia Incorvaia festeggia con il suo compagno Paolo Ciavarro la sua guarigione dal Covid. Nei giorni scorsi l’influencer empedoclina, che con Ciavarro convive in una nuova casa a Roma ed è sempre più vicina al parto del secondo figlio dopo la primogenita Nina (avuta con l’ex Francesco Sarcina), sui social si era mostrata molto preoccupata e decisamente giù di morale per l’improvviso e inatteso contagio che, tra l’altro, le aveva impedito di concludere il ciclo vaccinale.



Adesso tutto si è concluso a lieto fine e a dimostrarlo è stato il suo ultimo post su Instagram che ritrae una torta a forma di cuore con tanto di candelina e la scritta “Covid Free”: nulla di più emblematico per dire che il peggio è passato e che finalmente la coppia può godersi in tranquillità l’ultimo periodo di attesa prima di dare il benvenuto al loro bebè.

“Mai come quest’anno - ha scritto Clizia - credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi capisci la verità). Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato. Quest’anno ho realizzato tanto: ho comprato casa, ho concretizzato nuovi progetti lavorativi e naturalmente diventerò “mamma bis”. La prova del Covid è stata dura ma adesso il bebè nascerà con gli anticorpi. Non vediamo l’ora e ciò che posso dirvi è non gettate mai la spugna, sognate e sorridete sempre alla vita, anche quando lei ci volta le spalle: in qualche modo e in qualche forma sarete ripagati”.