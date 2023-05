Ciak si gira! La colonna sonora del cortometraggio “Costi e Leo” firmata dal Conservatorio Toscanini

S’intitola “Costi e Leo” il cortometraggio che sarà presentato il 16 luglio al teatro Pietra Rosa di Pollina, la cui colonna sonora è firmata dal Conservatorio Toscanini di Ribera. Musiche e testi sono di Salvatore Sciarratta, studente di biennio accademico di trombone del Conservatorio, pluripremiato in concorsi di composizione in Italia e all'estero, che ha svolto una brillante attività di tirocinio in qualità di direttore di coro di voci bianche, sotto la supervisione del maestro Alberto Maniaci, durante la registrazione e le lezioni su “Musica e Cinema” nell'aula magna del liceo Galilei.

“Costi e Leo” nasce da un progetto promosso dall'istituto paritario Minutoli di Palermo (istituzione capofila) in partenariato con la scuola primaria De Gasperi, la Fondazione Arnone e, appunto, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. E’ finanziato dal Piano delle arti del Ministero dell’istruzione. La regia è di Guglielmo Brancato, la sceneggiatura di Cecilia Minutoli. La produzione e la distribuzione sono a cura di Marte Studios, casa di produzione cinematografica indipendente.

Il 16 luglio la proiezione all'anfiteatro di Pollina sarà preceduta dall'esecuzione dal vivo delle musiche della colonna sonora di Salvatore Sciarratta ed eseguite da un ensemble di studenti del Conservatorio Toscanini coordinati dal maestro Alberto Maniaci. Uno dei brani vedrà la partecipazione del coro di voci bianche costituito da allievi dell'Istituto Minutoli e della scuola primaria "De Gasperi".

“Un plauso e un ringraziamento - si legge in una nota del Conservatorio - ai dirigenti scolastici che hanno presentato il progetto e hanno coinvolto il Toscanini trovando piena adesione dal nostro direttore Riccardo Ferrara, la dottoressa Marina Cotrolo per l’istituto Minutoli, la dottoressa Chiara di Prima per il liceo Galileo Galilei e la docente vicaria Rosa Calella per la De Gasperi.