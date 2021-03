Coronavirus, il bollettino dell'Asp: è di nuovo boom di positivi (82) e 5 i ricoveri

Gli ospedalizzati sono 35, di cui 31 in degenza ordinaria/subintensiva e 3 in Terapia intensiva. Ma ci sono stati anche 17 guariti

Sono ben 82 (il giorno prima erano stati 53) i nuovi positivi al Covid refertati, eseguendo 309 tamponi, dall'Asp di Agrigento. Elevato - ben cinque in sole 24 ore - anche il numero dei ricoveri che porta a 35 gli agrigentini che, ieri, risultavano essere ospedalizzati. Ma ci sono stati - stando anche al bollettino dei dati di sorveglianza sanitaria diramati dall'Asp - anche 17 guariti.

Ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva risultano esserci 31 agrigentini. Di questi, 26 sono al "San Giovanni di Dio", quattro al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. Tre le persone in Terapia intensiva, due all'ospedale di Agrigento e uno in quello di Sciacca. Ospite dello Sciacca hotel Covid, solo un paziente.

L'andamento

Agrigento, ieri, stando al bollettino dell'Asp, risultava avere 59 positivi (+9). "Risale la curva dei contagi nella nostra città. Ieri, si sono registrati nove casi nuovi e non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni. Il totale delle persone positive oggi si attesta quindi a 59. E mentre abbiamo dovuto prendere delle contromisure per San Leone e tre scuole sono ritornate alla didattica a distanza, siamo anche preoccupati per la situazioni di diversi comuni della provincia - ha detto il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, - . A Porto Empedocle si registrano 68 casi, 66 a Sciacca, 51 a Raffadali e 43 a Siculiana. Numeri alti, che ci ricordano come il virus sia ancora in giro nel nostro territorio e che bisogna adottare tutte le contromisure necessarie ad evitare una nuova diffusione della malattia. Ed è quello che sto facendo, anche se in questa città ogni cosa che si fa divide in due l’opinione pubblica. Ma io devo seguire sempre l’interesse primario, che in questo caso è la vita e la salute delle persone".

Alessandria della Rocca, ieri, aveva 14 contagiati (+5); Aragona: 17; Bivona: 6, Burgio: 0: Calamonaci: 4; Caltabellotta: 11; Camastra: 30 (+2); Cammarata: 1; Campobello di Licata: 19 (-1); Canicattì: 26; Casteltermini: 2; Castrofilippo: 5; Cattolica Eraclea: 0; Cianciana: 12 (+1); Comitini: 0; Favara: 23 (-2); Grotte: 0; Joppolo Giancaxio: 1; Licata è passata da 40 a 28 positivi; Lucca Sicula: 3; Menfi: 1; Montallegro: 2; Montevago: 14; Naro: 3; Palma di Montechiaro: 29 (+1); Porto Empedocle: 68 (+5); Racalmuto: 3; Raffadali da 44 è salita a 51; Ravanusa: 4; Realmonte: 1; Ribera: 9 (+2); Sambuca di Sicilia resta a 0, mentre San Biagio Platani da Covid-free è passata a 2 casi; San Giovanni Gemini: 6 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 0; Santa Elisabetta è tornata ad avere 3 casi (il giorno prima era Covid-free); Santa Margherita di Belìce: 4 (+1); Santo Stefano Quisquina: 3; Sciacca: 66 (+10); Siculiana è tornata a salire: da 12 si è passati a 43 di ieri. Tre, infine, i positivi di Villafranca Sicula.