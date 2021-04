Coronavirus: 1.148 i nuovi positivi (49 in provincia), la Regione è quarta per numero di contagi

Sono 1.148 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.779 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri dietro la Campania, la Lombardia e la Puglia.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 36 e portano il totale a 5.208. Il numero degli attuali positivi è di 24.899 con un decremento di 1.423 casi rispetto a ieri; i guariti sono 2.535. Negli ospedali i ricoverati sono 1.435, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 180, 4 in più rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province, vede Palermo con 431 casi, Catania 262, Messina 125, Siracusa 49, Trapani 108, Ragusa 26, Caltanissetta 64, Agrigento 49, Enna 34.

L'analisi

I nuovi contagi in Sicilia sembrano essersi stabilizzati. Restano sempre sopra quota mille - 1.148 per la precisione - ma almeno non hanno raggiunto i picchi di metà gennaio (quando si è sfiorata più volte quota duemila). Rispetto a ieri è aumentato il numero di tamponi fatti - 25.779 - per cui il tasso di positività (4,4%) assume un valore più aderente alla realtà. Due i numeri che balzano all'occhio nel bollettino di oggi, quello dei morti (36) che quindi tornano alti. E quello dei guariti, che sono ben 2.535. Da ciò deriva che il numero dei positivi sull'Isola scende a 24.899 (-1.423).

La Sicilia sicuramente - a meno di clamorose sorprese - non sarà zona gialla dal prossimo 26 aprile. Per cui l'obiettivo per entrarci è ormai il prossimo 3 maggio. Negli ospedali dell'Isola il saldo dei ricoverati in regime ordinario segna un -7 rispetto a ieri (sono in totale 1255), mentre le terapia intensive occupate sono 4 in più (180 in totale) con 14 nuovi ingressi.

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 12.074 (ieri 8.864)

Casi testati: 94970 (ieri 51235)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.045 (ieri 146.728)

molecolari: 149607 di cui 10993 positivi pari al 7.34% (ieri 9.57%)

rapidi: 144438 di cui 1076 positivi (ieri 56549 di cui 228 positivi)

Attualmente positivi: 482.715 (ieri 493.489)

Ricoverati: 23.255 (ieri 23.742)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.151, 182 nuovi ingressi (ieri 3.244, 141 nuovi ingressi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.891.063 (ieri 3.878.994)

Deceduti dopo Covid test positivo: 117.633 (ieri 117.243)

Totale Dimessi/Guariti: 3.290.715 (ieri 3.268.262)

Vaccinati: 4.556.228 persone (15.558.775 dosi somministrate) ovvero l'87.7% delle 11.853.270 dosi consegnate da Pfizer, delle 1.727.200consegnate da Moderna e dei 4.157.600 vaccini AstraZeneca. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 286.076 dosi (di cui 81mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 20 aprile 2021: 5.263.784 over 80; 1.774.790 settantenni; 341.346 sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati 622.938 ospiti delle Rsa, 1.740.521 soggetti fragili e caregiver, 3.218.776 operatori sanitari e 857.568 lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre vaccinati 1.136.699 professori o personale scolastico e 305.924 agenti delle forze dell'ordine. 296.429 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

Gallery