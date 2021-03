Coronavirus, al via campagna vaccinale per i disabili gravissimi: in lista 11mila persone

In Sicilia al via la vaccinazione anti Covid-19 per i disabili gravissimi. La regione governata da Nello Musumeci. La Sicilia, infatti, è tra le prime quattro regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anti Covid in favore dei disabili gravissimi. Con una direttiva dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, inviata ai direttori delle Asp siciliane.

Secondo un report delle Regione si tratta di circa 11mila persone che risultano iscritte negli elenchi speciali in quanto affette da patologie "gravissime" e che hanno sottoscritto il Patto di cura: pertanto non sarà necessaria la prenotazione tramite piattaforma digitale o call center.

Sono complessivamente, sono oltre 350mila le dosi inoculate in Sicilia dall'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. Solo ieri ne sono state somministrate poco meno di 13mila.

"Siamo soddisfatti - dicono Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri -che l'assessorato regionale della Salute abbia dato il via ieri alla vaccinazione anti Covid-19 in favore dei disabili gravissimi. E' stata così accolta un'altra delle nostre richieste che, come Ugl, abbiamo portato all'attenzione dell'assessore Ruggero Razza in questi mesi di pandemia. Chiediamo però che, insieme a questi cittadini, vengano contemplati anche i rispettivi caregiver. Non appena invece nei prossimi giorni sarà tutto a regime, considerato che nel contempo si sta procedendo con la somministrazione di vaccini nei confronti di personale della scuola e dell'università, oltre che delle forze dell'ordine e degli over 80, ci auguriamo che si proceda rapidamente anche per le altre disabilità, per i malati oncologici e per i soggetti fragili cui, finalmente, è stata data priorità".