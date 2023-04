Coro di Santa Cecilia a Morreale per animare messa in gregoriano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nella Basilica Capitolare del Sacro Cuore, il nuovo Arcivescovo di Monreale, Mons. Gualtiero Isacchi, con una solenne celebrazione, sarà ammesso nell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme.

Il Coro di Santa Cecilia, diretto dal Maestro Emanuele Di Bella, eseguirà per l’occasione, una messa in gregoriano, famose composizioni di Liberto e altri canti per cerimonia di noti autori europei.

Il Santa Cecilia, portato a termine questo impegno, inizierà la preparazione per una prossima tournée musicale a Madrid e Toledo, organizzata proprio dall’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di quelle città spagnole.