Un dialogo immaginario tra Sciascia e Pirandello approda in teatro

Si intitola 'Cento anni di Sciascia. Omaggio al Maestro di Racalmuto' il dialogo immaginario fra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia.

Una conversazione impossibile, ma perfettamente plausibile se a firmarla è il biografo ufficiale di Leonardo Sciascia, il giornalista e scrittore agrigentino Matteo Collura. Nel centenario dalla nascita dell'indimenticato autore de "Il Giorno della civetta", Collura lo porterà in scena, in prima assoluta con il regista Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia, domenica 20 giugno alle 21,30 al teatro Antico di Taormina, in occasione dell'edizione 2021 di Taobuk festival.

Un dialogo che probabilmente a lungo era riecheggiato nei pensieri dello stesso Sciascia, per sua stessa ammissione affetto da una "ossessione Pirandello".In una dimensione sospesa fra sogno e memoria, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia saranno protagonisti di un dialogo immaginario che si preannuncia ricco di fascino. L'ingresso all'evento è libero su prenotazione. Matteo Collura, in un vero colpo di scena, si troverà al leggìo di fronte a Fabrizio Catalano, impegnato nella parte del nonno. Sarà facile e suggestivo ritrovare, in questi dialoghi, le riflessioni che Sciascia aveva condiviso pubblicamente: "Pirandello ha operato per me una specie di catalizzazione, di precipitazione: la realtà mi si è fatta più reale, la verità più vera". Queste erano le parole di Sciascia nel 1986, tre anni prima della sua scomparsa, nel "Discorso commemorativo" pronunciato a Palermo per il cinquantenario della morte di Luigi Pirandello. Al suo illustre conterraneo, Sciascia ha dedicato diversi saggi come "Pirandello e il pirandellismo", "Pirandello e la Sicilia" e "Alfabeto pirandelliano".