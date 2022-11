Casa del Manzoni, applausi a scena aperta per la “Conversazione impossibile” tra Pirandello e Sciascia con Collura e Catalano

Silenzio assoluto per poco meno di un’ora: è questa la reazione del pubblico durante la “Conversazione impossibile” tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. Cosa si sarebbero raccontati, i due, se si fossero davvero incontrati? Il testo di Matteo Collura, giornalista e scrittore agrigentino, trascende la realtà e immagina i due grandi scrittori del Novecento in un “mostrarsi” attraverso il proprio vissuto in epoche e contesti storici differenti. Un paradosso che diventa delizia per gli ascoltatori.

E così Collura nei panni di Pirandello e Fabrizio Catalano in quelli del nonno Leonardo Sciascia hanno catturato ancora una volta l’attenzione del pubblico in quella che è stata la quarta rappresentazione della “Conversazione impossibile”. Il debutto nel 2021 al teatro Antico di Taormina, poi ad Agrigento e a Racalmuto la scorsa estate ed infine, il 10 novembre 2022, nella prestigiosa casa di Alessandro Manzoni.

Sala gremita in ogni ordine di posto in quest’ultima occasione nel cuore di Milano, anche in un’area secondaria dove è stato installato un maxi schermo per accogliere più gente possibile.

Al termine del reading - in cui si assiste prima ad un ingresso quasi “in punta di piedi” di Leonardo Sciascia al cospetto del premio Nobel e poi ad un progressivo emergere del carattere umano e letterario dell’autore de “Il giorno della civetta” - un lunghissimo applauso che lascia ben sperare per il futuro di questa piccola “gemma”.

Nella corposa produzione letteraria di Matteo Collura, tra l’altro, figura “Il gioco delle parti - Vita straordinaria di Luigi Pirandello” (Longanesi): il libro che ha ispirato il nuovo film di Michele Placido attualmente in lavorazione.