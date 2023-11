Contrastare dipendenze e bullismo, Comune parrocchia e scuola pianificano le iniziative

Promuovere i valori per la convivenza civile, i diritti e i doveri e contrastare i comportamenti legati alle dipendenze e ogni forma di bullismo. E' per il benessere dei ragazzi che è stato deciso - dall'amministrazione comunale di Realmonte, con a capo il sindaco Sabrina Lattuca - di pianificare una serie di progetti rivolti gli alunni della scuola e ai genitori. Un incontro si è già tenuto all'istituto comprensivo “Garibaldi”. E oltre al sindaco c'erano don Fabio Maiorana, parroco della parrocchia di San Domenico, la dirigente Paola Catanzaro, i docenti Stefano Tesè e Luciano Carrubba, delegato del Comune per la valorizzazione delle attività culturali, e Francesco Pira, neo garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Realmonte.

Il faccia a faccia è servito per programmare una rete di attività congiunte tra il Comune, la scuola e la parrocchia che coinvolgano gli alunni di ogni ordine e grado in più iniziative. Il tavolo tecnico permetterà al garante di stilare un programma, in linea con le esigenze del territorio, da sottoporre all'amministrazione comunale.