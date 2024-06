Consolidare le relazioni e sviluppare forme di cooperazione: prefetto incontra delegazione dell'ambasciata del Bangladesh

Consolidare le relazioni tra Italia e Bangladesh, mettendo in rilievo la centralità dello sviluppo di forme di cooperazione bilaterale nel settore dell’accoglienza e di gestione del fenomeno migratorio con particolare attenzione alle istanze della comunità bengalese presente sul territorio e dei migranti che si trovano all’interno degli hotspot di questa provincia. E' con questo obiettivo che ieri il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e il capo di Gabinetto Elisa Vaccaro hanno incontrato una delegazione dell’ambasciata della Repubblica del Bangladesh.

L’incontro, tenutosi in prefettura, è proseguito nel nuovo hotspot di Porto Empedocle dove la delegazione è stata accompagnata, dal funzionario amministrativo della prefettura Gaetano Miccichè, in una visita nella nuova struttura di primo soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti.

La rappresentanza diplomatica, dopo un proficuo confronto su tematiche inerenti le procedure relative alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale, ha espresso vivo compiacimento per le condizioni igienico sanitarie del centro e per l’organizzazione delle attività interne. Al termine della visita, che si è svolta in un clima cordiale e di proficua collaborazione, i funzionari dell’ambasciata si sono recati presso la Capitaneria di porto Empedoclina.